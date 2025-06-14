Решение утвердил президент страны

Президент Эстонии Алар Карис подписал принятый парламентом страны законопроект о выходе из Оттавского договора, запрещающего использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин из-за их опасности для гражданского населения. Страна взяла на себя соответствующие международные обязательства в 2004 году.

В принятом законопроекте Таллин обосновывает выход из договора ухудшившейся ситуацией с безопасностью за последние двадцать лет. Парламентарии пришли к выводу, что такое решение предоставит Эстонии большую свободу и гибкость в выборе вооружения, необходимого для оборонительных целей. Инициатором законопроекта был министр иностранных дел страны Маргус Цахкн.

Таким образом, все страны Балтии прекратили участие в Оттавском договоре. В Финляндии и Польше продолжают обсуждать выход из договора, но правительство и парламент поддерживает решение. Выход из Оттавского договора позволяет странам расширить способы минирования сухопутной границы, особенно если учесть, что страны восточного фланга НАТО координируют свои проекты по укреплению приграничной зоны.