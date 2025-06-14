Он подтвердил, что 80% газа страна получает из России

Президент Сербии Александр Вучич выступил на GLOBSEC в Праге (Чехия), где прокомментировал российско-сербские отношения. Он подчеркнул, что Москва остаётся для Белграда дружественной страной, поэтому сербские власти не планируют полностью сворачивать сотрудничество с Россией, даже если этого потребуют в Европейском союзе.

Сербский президент признал, что его страна во многом зависит от поставок российского газа. По его словам, более 80% потребляемого газа импортируется из России. Несмотря на усилия по диверсификации поставок, в Белграде не намерены в ближайшие шесть - семь лет объявлять об отказе от российского газа.

Помимо прочего, Александр Вучич подтвердил намерения Сербии интегрироваться в Европейский союз. Однако, по его мнению, в Брюсселе будут препятствовать усилиям Белграда, находя для этого новые причины. Он также подтвердил падение поддержки евроинтеграции со стороны сербского народа, допустив, что это, возможно, его вина, поскольку он проводил недостаточную агитацию среди населения.