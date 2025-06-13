Оборонные компании получат площадку для демонстрации своих решений

Совместный центр анализа, подготовки и образования «НАТО - Украина» и Командование НАТО по вопросам трансформации планирует провести 20 июня в Таллине (Эстония) испытания, в рамках которых будут испытаны системы для противодействия FPV-дронам на оптоволоконном кабеле. Об этом сообщает издание Defense News.

В рамках данных испытаний представители НАТО хотят выяснить, какие существуют решения для противодействия оптоволоконным дронам, не поддающимся радиоэлектронным помехам. Иностранные оборонные компании получат площадку для представления своих контрмер.

Отмечается, что предлагаемое решение должно иметь дальность обнаружения не менее 500 метров, адаптировано для работы ночью и днём, весить не более 100 килограммов, а его общая стоимость не должна превышать 100 тысяч долларов за единицу.

Сотрудник Центра анализа европейской политики Федерико Борсари, чьи слова приводит издание Defense News, объясняет, что Россия и Украина продолжают улучшать свои беспилотные летательные аппараты, балансируя между дальностью полёта, их скоростью, полезной нагрузкой, а также более мощными батареями и более длинными оптоволоконным катушками.