В ЕС хотят утвердить план постепенного отказа от российских энергоносителей, прекратив все поставки к 2027 году.

В Европейской комиссии планируют утвердить план постепенного отказа от российских энергоносителей, в рамках которого страны Европейского союза перестанут импортировать газ из России уже к 2027 году. При этом Словакия и Венгрия продолжают оставаться импортёрами российских энергоносителей, не желающими переходить на альтернативные источники поставок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора со словацким коллегой Юраем Бланаром опубликовал в социальных сетях пост (цитата ТАСС), в котором заявил о намерениях Будапешта и Братиславы совместно выступить против плана Брюсселя по отказу от российских энергоносителей.

По его словам, обе страны утвердили свои позиции, которые заключаются в нежелании мириться с «грубым нарушением своего суверенитета». Сийярто отверг возможность отказа от российских энергоносителей в угоду интересов Украины, поскольку право определять энергетическую политику является частью суверенитета. В Будапеште и Братиславе не готовы отказываться от поставок российского газа, заменяя их более дорогими аналогами.

Петер Сийярто напомнил, что отказ от российских энергоносителей приведёт к увеличению стоимости коммунальных услуг для населения в два - три раза.