Инцидент произошёл вчера в обед. Обнаруженный БПЛА отправили на экспертизу.

Вчера в обед на пляже Узункум (побережье района Шиле провинции Стамбул) обнаружили выброшенный на берег Чёрного моря беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа, который, как отмечает, похож на украинский дрон-камикадзе, оснащённый взрывным устройством. Об этом информирует местные издания Milliyet, IHA и другие.

После обнаружения дрона-камикадзе местные граждане уведомили Командование береговой охраны Шиле. На пляж прибыли компетентные службы, включая морской спецназ Su Alti Savunma (SAS), предпринявшие все необходимые меры по обеспечению безопасности местных граждан и изъявшие дрон с взрывными устройством для проведения дополнительной экспертизы командованием SAS.

Местные новостные агентства публикуют видеозаписи и фотографии беспилотника с разных ракурсов, в том числе в руках мужчины. На одном из видео оператор осматривает дрон-камикадзе, извлекая некоторые комплектующие (датчики, камера, электроника и другое) для их демонстрации на камеру. При этом на видео видно, что местность была ограждена сигнальными лентами, а отдыхающие на побережье отсутствуют.