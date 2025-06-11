Высокая стоимость электроэнергии в стране отпугивает инвесторов, но китайские компании могут пойти на издержки, чтобы защитить свои геоэкономические интересы.

В Шлезвиг-Гольштейн (Германия) при государственной поддержке в размере 600 миллионов евро был построен завод по производству аккумуляторов Northvolt. Однако шведская материнская компания предприятия обанкротилась и, как пишет издание Bild, велик риск того, что немецкий завод может быть выкуплен китайскими инвесторами.

В материале издания сообщают, что сейчас дочерняя Northvolt Germany ищет инвесторов, чтобы продолжить увеличение производственных мощностей и выполнить главную цель - противостоять растущему влиянию Китая на на рынке производства аккумуляторов. Однако, как узнал Bild от топ-менеджеров немецкой компании, ни один из европейских производителей не готов инвестировать в немецкое производство аккумуляторов.

Эксперт по энергетике Хубертус Бардт, чьи слова приводит издание, уже говорил о том, что высокая стоимость электроэнергии отпугивает европейских инвесторов, которые не желают в долгосрочной перспективе субсидировать расходы.

В то же время, как подчёркивает Bild, такой проблемы не существует при инвестициях государственных компаний из Китая. Для Пекина производство аккумуляторов представляет геоэкономический интерес, поэтому они могут смириться с высокими расходами на электроэнергию и выкупить предприятие. Такой шаг позволит Китаю крепить своё доминирование в производстве литий-ионных аккумуляторов. Особенно если учесть, что компании и так контролируют всю цепочку поставок, начиная от добычи сырья и заканчивая производством товара.