Такая форма государственной поддержки актуальна на фоне большого количества непроданного жилья

Китай выделяет почти 11 триллионов юаней (1,5 триллиона долларов) в Жилищный накопительный фонд для поддержки рынка недвижимости Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на официальные данные.

Выделение средств правительством в данный фонд позволяет субсидировать льготную ипотеку для приобретения жилья. Государственный фонд позволяет местному населению под меньший процент брать недвижимость в ипотеку, чем это предлагают банковские организации.

Сравнение ипотечной ставки от банков (чёрный) и государственного фонда (жёлтый)

Директор по исследованиям рынка China Index Holdings Чэнь Вэньцзин объясняет, что китайский рынок недвижимости продолжает испытывать затяжное давление, поэтому местные власти субсидируют ипотечные кредиты, чтобы жильё покупали чаще. Он подчёркивает, что Китай является лидером среди всех государств по уровню поддержки рынка жилья.

В Китае существует проблема с наличием неиспользуемого жилья, которое не пользуется спросом на рынке недвижимости. По этой причине китайское правительство выделяет средства для поддержки рынка недвижимости, а порой даже выкупает объекты у застройщика, чтобы переоборудовать его под социальное жильё, в том числе для сектора здравоохранения.