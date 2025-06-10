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Nacvark
Иран представит США встречное предложение по ядерной сделке
В Тегеране считают неприемлемым предложение Вашингтона

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что в Тегеране не готовы принять предложение Соединённых Штатов Америки по ядерной сделке. Вместо этого Иран будет работать над встречным предложением, которое представит Вашингтону.

Иранский чиновник объясняет, что американское предложение не полагается на результаты прошедших раундов переговоров. Исходя из этого, иранские власти хотят доработать своё предложение и сделать его Вашингтону через посредника - Оман. По мнению Багаи, иранский план действий будет «разумным, логичным и сбалансированным».

Помимо прочего, в Тегеране хотят получить гарантии снятия всех санкций с Ирана, чтобы страна вернулась в нормальное русло и могла влиться в международную торговлю. Эсмаил Багаи добавил, что пока не может ничего сказать о сроках их месте проведения шестого раунда переговоров по ядерной сделке.

Переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном по ядерной сделке продолжаются. Главное разногласие заключается в возможности продолжения Тегераном развития своей гражданской ядерной программы, поскольку Вашингтон требует полного отказа от обогащения урана с последующим демонтажем обогатительного оборудования. Американские власти уверены, что только так можно получить гарантию отказа Ирана от создания ядерного оружия.

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#сша #иран
Источник: reuters.com
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