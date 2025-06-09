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Nacvark
NYT: Боливия отказала SpaceX в лицензии на работу Starlink опасаясь конкуренции
В стране есть проблемы с доступом в интернет, но не меньше власти обеспокоены тем, что американский гигант будет доминировать в отрасли.

Правительство Боливии отказало американской компании SpaceX в лицензировании работы SpaceX в стране, сославшись на неконтролируемую конкуренцию. Об этом сообщает издание The New York Times.

В материале издания акцентируют внимание на том, что все соседние страны имеют доступ к Starlink, а в самой Боливии по-прежнему есть проблема с доступностью интернет-услуг, которую подтверждают местные жители. Профессор университета и географ Патрисия Льянос в комментарии The New York Times признаёт наличие проблемы с доступом в интернет. Профессор также возглавляет научные группы в лесах Амазонки, где отсутствие связи лишает их доступа к рабочим инструментам и возможности вызова служб экстренной помощи на случай стихийных бедствий.

Директор Боливийского космического агентства (ABE) Иван Замбрана объясняет, что любая компания, которая желает зайти на боливийский рынок для ведения бизнеса, автоматически получает свою долю на этом рынке. При этом он подчёркивает, изначально доля принадлежит боливийскому правительству, то есть государство фактически передаёт её в руки частной компании. Учитывая тот факт, что SpaceX попросту заберёт у государства долю на рынке, необходимо было установить регулирующие органы, которые определят правила работы Starlink в стране «на равных условиях». Однако переговоры с компанией прекратились ещё в 2023 году, поскольку Илон Маск повёл себя «высокомерно», начав требовать заключения прямых договоров с пользователями об оказании интернет-услуг, без участия правительства страны.

The New York Times напоминают, что в Боливии действует принадлежащий государству спутник Тупак Катари китайского производства. Именно он предоставляет интернет-услуги, обеспечивая доступом в сеть 73% населения. Нюанс в том, что, как уже ранее упоминалось, скорость боливийского интернета желает оставлять лучшего.

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#spacex #starlink #боливия
Источник: nytimes.com
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