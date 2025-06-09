Для Будапешта это значительная сумма

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что вводимые Европейским союзом санкции против России наносят вред всем странам Европы.

Венгерский премьер утверждают, что за три года санкционной политики Брюсселя в Венгрии потеряли 20 миллиардов евро. Он подчеркнул, что для Будапешта, чьё ВВП составляет 215 миллиардов долларов, сумма является значительной.

При этом Орбан считает стратегию Европейского союза провальной по всем направлениям: в Брюсселе посягают на суверенитет стран-участников, не могут урегулировать международные кризисы, включая российско-украинский конфликт, а вводимые санкции неэффективны.

Относительно возможности вступления Украины в Европейский союз, политик отметил, что Украине не позволяет это сделать экономическая ситуация. По его словам, страна стала банкротом ещё в 90-х годах, когда не смогла привести свою экономику в функционирующее состояние. Виктор Орбан также призывает воздержаться от принятия Украины в НАТО, поскольку это чревато прямым конфликтом с Россией. Более того, он предлагает Брюсселю заключить стратегический договор с Москвой, чтобы предотвратить напряжённость в отношениях.