Решение обусловлено сменой приоритетов в закупках вертолётной техники.

В Польше решили отказаться от приобретения 32 вертолётов S-70i Black Hawk американского производства, заказанных в 2023 году. Об этом информируют местные средства массовой информации, приводя заявления представителей оборонной отрасли.

Позже заместитель министра обороны страны Павел Бейда пояснил, что приобретение S-70i было инициировано при прошлом правительстве, но тогда Варшава так и не подписала окончательное соглашение. Таким образом, сейчас в Варшаве фактически не срывают никакие контракты с Соединёнными Штатами Америки, поскольку никакие документы подписать не успели.

Бейда уточнил, что решение отказаться от приобретения американских вертолётов обусловлено сложившейся геополитической ситуацией. В то же время начальник генерального штаба Польши Вислав Кукола подчеркнул, что армия меняет свои приоритеты в импорте вертолётной техники, сосредоточившись на ударных, морских и тяжёлых транспортных вертолётах.

Учитывая озвученную причину отказа от приобретения S-70i Black Hawk, в Варшаве переосмыслили необходимость большого количества вертолётов, анализируя текущие тенденции военной стратегии и опыт боевых действий. Тем более страна уже имеет планы по приобретению у Соединённых Штатов Америки вертолётов AH-64E Apache, поэтому без обновления авиапарка польская армия не останется.

Примечательно, что профсоюзы на базе авиационного завода PZL Mielec (Польша) были разочарованы таким решением, ведь планировалась локализация производства S-70i Black Hawk на их предприятии.