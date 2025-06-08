Компания имеет существенный опыт в разработке БЭК для Пентагона.

Американский стартап HavocAI, специализирующийся на проектировании морских беспилотников, работает над созданием 100-футового (30-метрового) автономного корабля уже к концу года. Об этом сообщает издание Defense One.

Отмечается, что компания всего за полтора года произвела 42 автономных катера. Сейчас самой габаритной разработкой HavocAI является 12-метровый корабль, предназначенный для Тихого океана. В планах компании увеличить размер судна до 30 метров, сделать его автономным и адаптировать для условий Индо-Тихоокеанского региона. Корабль должен быть носителем малых безэкипажных катеров Rampage.

HavocAI уже передали 32 безэкипажных катера партнёрам Пентагона по всему миру - в Европе, на восточном и западном побережьях Соединённых Штатов Америки, а также на Гавайях. В компании планируют не останавливаться на достигнутом, совершенствовать разрабатываемое программное обеспечение для автономных катеров и интегрировать его в большие корабли.

Defense One напоминают, что на фоне применения Украиной морских беспилотников идея автономного корабля становится актуальной и обретает спрос в Военно-морских силах Соединённых Штатов Америки. При этом авторы издания задаются вопросом, какое преимущество имеет 12-метровый или 30-метровый корабль перед небольшими морскими дронами, учитывая их дешевизну и манёвренность. Представители HavocAI уверяют, что это открывает дополнительные возможности для преодоления большего расстояния в море и применения большей полезной нагрузки, не ставя под угрозу жизнь экипажа.