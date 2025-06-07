Израильская система способна перехватывать ракеты большой дальности.

Израиль готовится к передаче Германии систем противовоздушной обороны Arrow уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Министерство обороны Израиля в собственном Telegram-канале.

Отмечается, что в рамках подготовки к поставке израильских систем делегация Израиля в лице начальника управления обороны Министерства обороны Моше Фаталля, руководителя проекта Arrow 3 Карстена Купера и директора завода MLM IAI (производитель) Яакова Галифата посетила Германию. На встрече с израильтянами были представители немецких компаний IABG и MBDA.

В Израиле напоминают, что система Arrow, включающая ракеты-перехватчики Arrow 2 и Arrow 3, была разработана совместно с Соединёнными Штатами Америки для перехвата баллистических ракет большой дальности. Система была испытана в боевых условиях 14 апреля и 1 октября 2024 года во время отражения иранского массированного обстрела.

Как известно, впервые Германия заинтересовалась системой Arrow 3 ещё в 2022 году. В 2023 году Берлин заключил контракт с Тель-Авивом на поставку систем общей стоимость 3,5 миллиарда долларов. Для Израиля данный оборонный заказ стал крупнейшим в истории страны.