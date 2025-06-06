Ими заинтересованы в Финляндии, Норвегии, Швеции, Литве, Эстонии и Нидерландах.

Вчера Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды на заседании министров обороны НАТО подписали меморандум о намерениях совместно закупить крупную партию боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Финляндии.

Отмечается, что такая закупка соответствует решению по усилению обороноспособности стран, поскольку она внесёт вклад в огневую мощь и мобильность пехоты, а также позволит вывести из эксплуатации устаревшую военную технику. Помимо этого, упоминается возможность передачи техники Украине. Предполагается, что в ожидаемый контракт может войти учебное оборудование, запчасти и боеприпасы.

Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен объясняет, что совместная закупка позволяет выгодно и безопасно закупить большое количество техники. Он считает, что в будущем необходимо учитывать возможность совместных закупок среди стран НАТО, чтобы извлекать из этого выгоду.

Общая стоимость контракта по закупке CV90 составит пять миллиардов евро. Не уточняется, какое именно количество планирует закупить какая страна. Известно, что в Норвегии планируют получить 80 единиц БМП.