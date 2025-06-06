Причём это может произойти как из-за решения Вашингтона, так и просто сокращения американской разведки.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе обеспокоены возможным сокращением обмена разведывательными данными с Соединёнными Штатами Америки. Европейские страны ощущают свою зависимость от американских разведданных, что их также настораживает.

По данным издания, по всей Европе службы безопасности рассматривают сценарии, при которых Вашингтон решит прекратить обмен разведывательной информацией или попросту перестанет собирать разведданные о деятельности России. Британский собеседник издания, работавший с американской разведкой, объясняет, что Соединённые Штаты Америки всегда оставались глобальной сверхдержавой, у которой есть огромные разведывательные возможности, но беспокойство в Европе реально существует.

В пример приводится информация о готовившемся покушении на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера, которую Германия получила от Соединённых Штатов Америки, предотвратив его в июле 2024 года. Несмотря на собственное расследование немецкими спецслужбами, все материалы по-прежнему основаны на американских разведданных.

Источник издания также раскритиковал сокращения в разведывательном сообществе страны, назвав их кризисными из-за увольнения аналитиков и других сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В то же время представитель ЦРУ в комментарии The Washington Post назвал данные о беспокойстве в Европе беспочвенными, поскольку Вашингтон «серьёзно относится к международному разведывательному партнёрству».