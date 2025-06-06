Самолёт переоборудуют под «борт номер один».

Не так давно Министерство обороны Соединённых Штатов Америки приняло на вооружение подаренный Катаром самолёт Boeing 747. В Дохе решили передать свой самолёт Вашингтону на фоне ожидавшегося визита американского президента Дональда Трампа. Как известно, Трамп хотел принять в дар Boeing 747 из Катара из-за задержек компании Boeing в производстве двух новых самолётов Air Force One (президентский борт).

Издание Defense One, приводя слова министра вооружённых сил Троя Мейнка на слушаниях в Палате представителей пишет, что на модернизацию подаренного Катаром самолёта в Пентагоне потратят менее 400 миллионов долларов, чтобы он соответствовал всем требования Air Force One. Точная стоимость переоборудования засекречена.

В то же время источники издания из числа действующих и бывших должностных лиц Военно-воздушных сил страны утверждают, что на самом деле модернизация катарского самолёта под президентский борт обойдётся значительно дороже. Предполагается, что на эти цели будут потрачено свыше одного миллиарда долларов, учитывая все необходимые меры безопасности: разобрать самолёт для проверки его на наличие прослушки, установить зашифрованное сообщение, интегрировать средства обороны и другие засекреченные меры.