Об этом сообщает Army Recognition, RT India и другие

Россия предлагает Индии заключить сделку о продаже экспортной модификации российского истребителя Су-57Э, в рамках которой Нью-Дели получит доступ к исходному коду ПО самолёта и обещание о глубокой локализации производства. Об этом сообщает Army Recognition, Russia Today India и другие средства массовой информации.

Отмечается, что страна полагалась на поставки западных истребителей, но в Москве пытаются убедить индийское правительство отдать приоритет российской разработке. Российские власти готовы обеспечить своему предложению ряд преимуществ, включая передачу стране права на производство истребителей у себя на родине. Помимо этого, Су-57Э может быть носителем индийских ракет, что в перспективе снижает зависимость Индии от поставок западного вооружения.

Однако главное преимущество - это передача технологий, доступ к исходному коду ПО и локализация производства. Всё из этого списка никогда не предоставляют Соединённые Штаты Америки, чьи истребители F-16, F-18, F-35 и другие являются бестселлерами на рынке вооружений.

Для Москвы такая сделка выгодна тем, что позволяет нарастить экспорт вооружений в условиях закрытого западного рынка.