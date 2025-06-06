Он задумался над созданием собственной политической партии.

Вчера основатель SpaceX, Tesla и других компаний Илон Маск выступил с критикой в адрес Дональда Трампа из-за его проекта бюджета для правительства, который предусматривает рекордный бюджетный дефицит в размере 2,5 триллионов долларов. Позже бизнесмен взялся за критику тарифной политики Вашингтона, подчеркнув, что она вызовет рецессию в Соединённых Штатах Америки уже во второй половине 2025 года.

Илон Маск провёл на своей странице в социальной сети X голосование, поинтересовавшись у подписчиков, не стоило бы ему создать собственную политическую партию, которая, по его словам, будет пользоваться поддержкой 80% населения. На момент написания новости опрос прошло 2,3 миллиона человек, из которых 81.8% проголосовали «за», а 18,2% - «против».

Маск также напомнил Трампу, что тот бы не одержал победу на президентских выборах в ноябре 2024 года, если бы его не медийная и финансовая помощь. Бизнесмен поддержал идею выдвижения импичмента Дональду Трампу, чтобы его пост занял вице-президент Джей Ди Вэнс.

Стоит отметить, что традиционно в Соединённых Штатах Америки на федеральном уровне наиболее представлены только две партии - Республиканская и Демократическая.