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Nacvark
Axios: Израиль пообещал США не наносить удар по Ирану до окончания переговоров
В случае, если заключение ядерной сделки станет нереалистичной целью, удар будет нанесён

Некоторое время назад иностранные средства массовой информации писали о подготовке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) к удару по Ирану. Отмечалось, что ЦАХАЛ готовы пойти на такой шаг даже на фоне переговоров между Соединёнными Штатами Америки и Ираном.

Как пишет издание Axios, ссылаясь на собственные источники, в Тель-Авиве пообещали Вашингтону отказаться от односторонних ударов по иранским ядерным объектам. Однако только в том случае, если Тегеран и Вашингтон достигнут ядерной сделки, ограничивающей ядерный потенциал страны в достаточной мере.

Такое послание было передано Вашингтону министром по стратегическим вопросам Израиля Роном Дермером, директором «Моссада» Дэвидом Барнеа, а также советником по национальной безопасности Цахи Ханегби, посетившие Вашингтон на прошлой неделе. Источники издания утверждают, что представители Тель-Авива чётко дали понять Белому дому о нежелании портить переговорный процесс.

Высокопоставленный израильский чиновник объяснил Axios, что в Соединённых Штатах Америки и других странах неверно истолковали предпринятые ЦАХАЛ действия, которые были восприняты как учения перед ударом по Ирану.

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#сша #израиль #иран
Источник: axios.com
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