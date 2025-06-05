В 17 километрах от польско-украинской границы обнаружен склад с зенитным оружием, который находился без охраны.

В Польше разгорелся скандал из-за обнаруженного в городе Ляшки (Подкарпатское воеводство) склада с оружием, находившимся в 17 километрах от польско-украинской границы. Как выяснилось, оружие не находилось на балансе польской армии, а принадлежало частной компании, которая имеет лицензию от правительства на поставки украинской армии. Исходя из этого было предположено, что оружие должно было отправиться на территорию Украины, но по каким-то причинам компания не исполнила свои обязательства.. Об этом сообщает RMF24.

Как подчеркнул пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Яцек Добжинский, основная претензия польского правительства заключается в том, что склады с оружием не охранялись. По его словам, на складах находилось «какое-то зенитное оружие и пусковые установки», но в течение определённого времени склады находились без охраны, что повышает риск кражи содержимого ангаров.

По факту инцидента прокуратура Перемышля (административный центр) начала совместное расследованием с Агентством внутренней безопасности. Спецслужбы обвиняют компанию в ненадлежащем обращении с оружием и боеприпасами. Помимо этого, в Варшаве хотят всё же выяснить, откуда прибыло оружие и кто его конечный получатель.