Тель-Авив сталкивается с большим давлением из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа.

Большинства стран Европейского союза обсуждают возможность введения санкций и ограничений на поставки оружия в отношении Израиля, который на протяжение 20-ти месяцев продолжает обстреливать практически полностью разрушенный сектор Газа. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что Тель-Авив сталкивается с международным давлением из-за усиления наступательных операций против ХАМАС и обстрелов, которые приводят к большим жертвам среди гражданского населения. Не менее важным являются недавние обстоятельства, когда Израиль на протяжение двух месяцев блокировал поставки гуманитарной помощи в анклав.

Bloomberg акцентируют внимание на том, что отношение к Израилю меняется даже у наиболее преданных союзников, например Германии, которая имеет исторические обязательства перед израильским государством из-за трагедии Холокоста. Впрочем, даже такие сковывающие и широкие обязательства не мешают канцлеру Германии Фридриху Мерцу высказываться против Тель-Авива, особенно из-за его блокады гуманитарной помощи: «Гуманитарная ситуация не может быть оправдана борьбой с ХАМАС».

В Европейском союзе уже говорили о возможности пересмотра торгового соглашения с Израилем. В Германии, являющейся ключевым экспортёром оружия для израильской армии, также не исключали введение запрета на экспорт вооружений.