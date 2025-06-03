Об этом сообщают местные власти.

В Запорожской и Херсонской областях фиксируются масштабные отключения электроэнергии в более чем ста населённых пунктов в результате повреждения энергетической инфраструктуры. Об этом информируют местные власти.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, что после сбития беспилотных летательных аппаратов была повреждена обломками подстанция в Геническом и Мелитопольском районах. Как итог, без электроснабжения осталось 150 населённых пунктов сразу в четырёх округах. Речь идёт о более чем 104 тысячах человек и 44 социально значимых объектов, которые остались без электроэнергии.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о повреждении высоковольтного оборудования, в связи с чем электроэнергия отсутствует на территории всего региона. Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электричества.

Местные власти сообщают о работе энергетиков и сотрудников экстренных служб, которые работают над ликвидацией последствий, включая возгорание на энергетических объектах. Разрабатывает схема альтернативного возвращения электроэнергии.