Предприятие должно быть запущено до 2030 года.

В Самарской области планируют создать научный центр - «Центр интеллектуальных беспилотных авиационных систем», который заручился финансирование на сумму почти два миллиарда рублей. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Федорищев, чьи слова приводит издание ТАСС.

Отмечается, что предприятие планируют запустить до 2030 года. Выделенное федеральное финансирование будет направлено на то, чтобы создать и интегрировать новые интеллектуальные технологии в области производства и использовании беспилотников.

Предполагается, что деятельность нового центра будет разделена на следующие направления:

интеллектуальное проектирование: достижение технологического превосходства в сфере БПЛА;

комплексная безопасность: решение задач сквозной безопасности экосистемы БПЛА;

интеллект для отраслевого применения: интеграция искусственного интеллекта, который заменит оператора БПЛА и позволит решать все задачи в автономном режиме.

Центр по развитию БПЛА будет создан на базе Самарского университета, Тольяттинского государственного института авиационных систем и Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики