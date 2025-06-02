Условия обсуждались на втором мирном саммите в Стамбуле.

Как известно, Украина и Россия на прошедших переговорах в Стамбуле обсудили меморандумы об урегулировании российско-украинского конфликта, предусматривающие введение режима прекращения огня.

В сети обнародовали проект российского меморандума, предусматривающий два варианта для установления режима прекращения огня в зоне боевых действий:

Вывод Вооружённых сил Украины с присоединённых в состав России областей (в их административных границах);

Комплексное предложение: отказ украинской армии от передислокации сил (за исключением отвода войск), прекращение мобилизации и демобилизация, отказ от получения поставок иностранного оружия, отказ от иностранных разведывательных данных и спутниковой связи, отказ от проведения диверсий на российских территориях, взаимная амнистия политических заключённых, отмена военного положения, назначение президентских выборов и создание Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня.

Аналогичную информацию публикует издание ТАСС, ссылаясь на российский проект меморандума.

Примечательно, что во втором варианте «комплексного предложения» о прекращении огня Россия требует исполнение первой главы меморандума, где идёт речь о выводе украинских войск со всех новоприсоединённых территорий.

Таким образом, российские власти в любом случае требуют от Украины вывода войск, но «комплексное предложение» предусматривает большее число ограничений, хотя вывод войск может быть отложен до подписания окончательного мирного соглашения.