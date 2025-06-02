Об этом сообщили министр торговли страны Говард Лютник.

Министр торговли Соединённых Штатов Америки Говард Лютник в эфире Fox News (цитата BBC) прокомментировал ситуацию с введёнными Вашингтоном в апреле пошлинами на импорт, часть из которых была снижена до 10% из-за волатильности фондового рынка. В эти три месяца американские власти планировали заключить десятки торговых соглашений, но пока не особо активно близятся к своей цели.

Американский министр объяснил, что Белый дом мог бы заключить множество торговых соглашений уже сейчас. Однако американское правительство работает над тем, чтобы сделки были более выгодными.

Учитывая медленный процесс с заключением сделок, напрашивается вопрос о возможности продления «тарифной паузы», но Лютник отверг такой сценарий. По его словам, озвученные ранее три месяца являются крайним сроком для заключения соглашения, по истечению которого Трамп попросту объявит, у кого какие тарифы будут.

Таким образом, уже в ближайшее время есть вероятность того, что более 60 торговых партнёров Соединённых Штатов Америки столкнутся с высокими пошлинами без возможности их снижения. В Белом доме в список «худших партнёров» включали Европейской союз, Вьетнам, ЮАР и другие страны.

Стоит не исключать сценарий, при котором такая ситуация нанесёт новый удар по американскому фондовому рынку, из-за чего Вашингтону придётся в очередной раз пересмотреть своё решение.