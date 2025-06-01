На месте работают экстренные службы, есть пострадавшие.

Вчера к концу дня в Выгоничском районе (Брянская область) обрушился мост, в связи с чем произошло столкновение автомобилей и пассажирского железнодорожного состава на одном из участков федеральной дороги A240. Об этом в своём Telegram-канале информирует губернатор области Александр Богомаз.

По его словам, на месте работают экстренные службы и представители органов власти. Он подтверждает наличие пострадавших, но подчёркивает, что делается всё необходимое для оказание им помощи.

Как пишет Telegram-канал Mash, в конструкцию моста было заложено самодельное взрывное устройство (СВУ), которое сработало во время движения гражданского поезда по маршруту «Климов - Москва». В пример приводят аналогичный инцидент 25 мая, когда шесть СВУ были заложены на рельсы, а один из взрывпакетов среагировал из-за наезда поезда.

Mash объясняют, в результате обрушения моста пострадал как сам поезд, так и автомобили (грузовик и легковой автомобиль), которые улетели под строение. По их данным, известно уже о более чем 40 пострадавших (изначально речь была 7 пострадавших) и гибели всей локомотивной группы. Власти не объявляли о точном количестве пострадавших, но в средствах массовой информации пишут о росте цифры. Часть пассажиров заблокированы в поезде, их вытаскивают через окна.