Полёт занял всего одиннадцать минут, а стоимость билета на борт начинается от $500 тыс.

Вчера американская компания Blue Origin завершила 12-й пилотируемый космический полёт на космическом аппарате New Shepard, который уже 32 раз был запущен в космос. Об этом сообщается на сайте компании.

Экипаж состоял из шести туристов, включая: преподавателя Айметт Медина Хорхе, бизнесмена Джесси Уильямса, предпринимателя Пола Джериса, доктора Гретхен Грин, бывшего посла Панамы в Вашингтон Хайме Алеман и президента аэрокосмической компании Aerospace New Zealand. Полёт занял всего одиннадцать минут. В Blue Origin поблагодарили туристов за предоставленное компании доверие, которое позволило им получить уникальный опыт и посмотреть на Землю сверху.

Таким образом, всего на борту New Shepard в космос отправили уже 64 человека. Полёты на данном космическом аппарате осуществляются преимущественно в туристических целях и позволяют туристам отправиться в космос на непродолжительное время за 500 тысяч долларов (по разным оценкам на момент 2024 года, официальная стоимость не разглашается).

В апреле Blue Origin отправили в космос New Shepard с экипажей из туристов на борту. Примечательно, что тогда экипаж состоял полностью из женщин, включая американскую певицу Кэти Перри. Тогда полёт продлился 10,5 минут.