Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили.

Лейбористская партия Великобритании имеет цель по повышению расходов на оборону до 3% от ВВП к 2034 году. Об этом сообщает издание The Times, приводя слова министра обороны страны Джона Хили.

Источники издания называют поставленную цель лишь «амбицией», но британский министр заверяет в том, что это не амбициозные планы, а определённость, в достижении которой у него нет каких-либо сомнений. Однако произойдёт это только при новом созыве парламента, то есть после 2029 года. The Times имеют информацию, подтверждающую, что в правительственный обзор стратегической обороны действительно включено положение о повышении расходов на оборону до 3% от ВВП к 2034 году.

Сейчас оборонные расходы Великобритании находятся на уровне 2,3% от ВВП. Премьер-министр страны Кир Стармер анонсировал их повышение до 2,5% от ВВП к 2027 году, а 3% от ВВП называл как цель. Впрочем, даже такого уровня недостаточно, чтобы соответствовать затребованных Дональдом Трампом 5% от ВВП. Предполагается, что на летнем саммите НАТО страны-участники согласуют постепенное повышение оборонных расходов до 5% (3,5% непосредственно на оборону и 1,5% на связанные с обороной расходы).