В Токио заинтересованы расширением своего торгового влияния в регионе, особенно на фоне зависимости от Китая из-за тесного партнёрства.

Япония планирует увеличить свои инвестиции в Африку, начав более активно развивать торговые связи с континентом, где Токио считают одним из ключевых доноров. Об этом сообщает издание Bloomberg, приводя слова заместителя министра по международным делам Министерства экономики, торговли и промышленности страны Такехико Мацуо.

Японский министр объясняет, что стратегия мышления японских компаний начала кардинально меняться. Частный сектор более активно расширяет свой бизнес в мире и не опасается рисков, как это было раньше. При этом для самой Африки такая тенденция также считается положительной, учитывая сокращение американской помощи после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Мацуо обозначил ключевые отрасли, представляющие интерес для Японии - цветные и редкоземельные металлы. По всей видимости, японские компании могут инвестировать именно в их добычу. Помимо этого, в японском правительстве ссылаются на данные Goldman Sachs Group Inc., согласно которым к 2075 году шесть стран Глобального Юга, включая Нигерию, могут оказаться в списке крупнейших экономик. Таким образом, Токио смотрит на будущую перспективу. Такехико Мацуо указывает на существенную зависимость Японии от китайских компаний, полагая, что расширение перечня стран, с которыми сотрудничает Токио, снизит риски из-за такого тесного партнёрства с с Поднебесной.

Bloomberg напоминают, что Япония имеет значительные внешние активы (3,7 триллионов долларов), особенно в Соединённых Штатах Америки, чьи облигации государственного долга активно пользуются спросом у японских инвесторов. При этом на долю Африки сейчас приходится лишь 0,5% прямых иностранных инвестиций из Японии.