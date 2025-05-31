Произошло это на встрече представителей украинского и турецкого правительства в Киеве.

В официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины сообщают о проведённой в Киеве встречи министра обороны страны Рустема Умерова с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Делегации обсудили поддержку Киева, активную роль Анкары в урегулировании российско-украинского конфликта и усилия по достижению справедливого мира.

По его словам, в рамках данной встречи первый заместитель министра обороны Сергей Боев предложил турецкому правительству инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс. Помимо этого, в Киеве запросили поставки систем и средств противовоздушной обороны, боеприпасов основных калибров и сотрудничество для усиления дальнобойных возможностей украинской армии.

По итогам встречи Хакан Фидан подтвердил украинской делегации, что Турция остаётся на стороне Украины и продолжит свои усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. Рустем Умеров утверждает, что Украина имеет значительный потенциал для развития оборонного сотрудничества с Турцией. Украинское военное командование также уведомило Анкару об оперативной обстановке на поле боя.