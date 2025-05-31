Об этом узнало издание Defence One от представителей американского командования.

Армия Соединённых Штатов Америки начала внедрять современные технологии для обучения операторов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), учитывая актуальность применения дронов в боевых действиях. Об этом сообщает американский портал Defence One.

Командующий 56-м артиллерийским командованием (Висбаден) генерал-майор Джон Рафферти после учений Arcane Thunder в Европе рассказал журналистам о поиске американской армией новых тренировочных сред для дополнительной подготовки военнослужащих перед полномасштабными военными учениями. Он напомнил, что американская армия потратила 250 лет, чтобы усовершенствовать те места, где сейчас отрабатывают стрельбу, в том числе уничтожение техники.

По его словам, одна из вещей, над которой работает подразделение, это внедрение виртуальной тренировочной среды для обучения военнослужащих. Он подчёркнул, что в обязанности командования входит убедиться в должных навыках у военных перед тем, как их задействуют в крупных учениях.

В составе 56-го командования 2-я многопрофильная оперативная группа начала применять виртуальный симулятор, используемый для обучения операторов БПЛА. Как объясняет подполковник Аарон Ритцем, речь идёт о видеоигре с использованием программного обеспечения от первого лица, что позволяет операторам отработать работу с дронами. Более того, видеоигра применяется военными подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые пытаются глушить беспилотники. Таким образом, видеоигра позволяет совместить обучение подразделений БПЛА и РЭБ. Ритцем упомянул, что такой виртуальный тренажёр используется украинской армией, но американские военные стали первыми, кто задействовал в нём сразу два вида подразделений, подготовив военнослужащих перед учениями в Европе.

Вышеупомянутое подразделение также приняло участие в Армейском инновационном форуме, поделившись мнениям по поводу того, как организовать обучение операторов БПЛА с использованием виртуальной учебной среды.