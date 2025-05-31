Сумма в разы больше, чем оказанная помощь Украине.

С 2022 года Россия заработала на продаже углеводородов 883 миллиардов долларов, из которых 209 миллиардов евро приходится на страны Европейского союза (ЕС), вводившие санкции против страны. Об этом сообщает издание BBC, приводя данные Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

В материале издания акцентируют внимание на том, что ЕС до сих пор не прибегали к строгим санкциям, которые могли бы существенно снизить российские доходы от продажи энергоносителей. Европа по-прежнему является одним из основных импортёров российских энергоносителей.

Так, например, до января 2025 года страны ЕС имели возможность обеспечивать прямые поставки российского трубопроводного газа через украинскую газотранспортную систему, пока Киев не закрыл вентиль. Несмотря на это, Европа продолжила импортировать российского газ, но уже в виде сжиженного природного (СПГ), а некоторые страны, включая Венгрию, Словакию и Турцию, наращивают поставки по газопроводу «Турецкий поток». Только к 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от поставок российского газа, если план Европейской комиссии будет утверждён большинством стран-участников.

Аналитик CREA также указывают на пути обхода антироссийских санкций через иностранные государства, импортирующие российскую нефть. Россия поставляет нефть на шесть нефтеперерабатывающих заводов в Турции и Индии, которые перерабатывают его для последующей продажи западным странам. Более того, российская нефть разбавляется сырой нефтью из других стран и продаётся уже под другой маркой.

План Дональда Трампа по снижению доходов России от продажи углеводородов в BBC за счёт увеличения добычи нефти странам ОПЕК+ оценивают скептично, поскольку та же Саудовская Аравия больше потеряет от такого решения и попросту не согласится на него. В CREA напоминают, что подобные попытки Вашингтон уже предпринимал, но всё обернулось конфликтом между саудитами и американскими властями.