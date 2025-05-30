Сколько займёт переход - непонятно.

Украина может отказаться от гривны и перейти на евро после вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью украинскому Forbes.

Украинский экономист объясняет, что для поднятия данного вопроса понадобится 10 - 15 лет с момента вступления, в ходе которых страна пока не будет переходить на европейскую валюту, но приступит к активным обсуждениям. Оценивая сроки полного перехода на евро, Николайчук отказался называть конкретные цифры, подчеркнув, что процесс будет очень и очень долгим.

При этом Сергей Николайчук отметил, что некоторые страны-участники ЕС сохраняют принципиальную позицию, отказываясь переходить на евро и отдавая предпочтение своим национальным валютам. Однако все страны-участники при вступлении в ЕС формально брали на себя обязательство осуществить переход на евро.

Представитель Нацбанка Украины напоминает, что традиционно Киев считает основной курсообразующей валютой американский доллар. По этой причине цена на недвижимое и движимое имущество в стране оценивается в долларах.