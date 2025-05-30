Украинские власти сообщали, что такая подготовка якобы осуществляется.

Нет никаких признаков того, что Россия готовится к перезапуску Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает издание Reuters, приводя слова представителя Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Отмечается, что специалисты международной организации на местах подтвердили отсутствие подобных планов у российских властей.

Reuters напоминают о главной проблеме для перезапуска ЗАЭС: взорванная плотина Каховского водохранилища, из-за которой охлаждение станции на текущий момент невозможно. В материале издания утверждается, что на фоне этого в Запорожской области начали бурить новые скважины, чтобы обеспечить атомную электростанцию охлаждением, если возникнет необходимость повторного запуска.

Ранее украинские власти обращались к МАГАТЭ с протестом относительно имеющихся у них информации о строительстве Россией новых линий электропередач для подключения ЗАЭС к своей сети. Международная организация рекомендовала воздержаться от перезапуска атомной электростанции до тех пор, пока между Украиной и Россией продолжаются боевые действия, учитывая возможные угрозы ядерной безопасности.