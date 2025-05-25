21 мая стало известно об инциденте на верфи Чхонджин, где опрокинулся новый эсминец.

Некоторое время назад появились спутниковые снимки с верфи Чхонджин (Корейская Народно-Демократическая Республика), где происходил спуск новейшего эсминца. Как выяснилось позже, при спуске произошла аварийная ситуация, в результате которой корабль опрокинулся. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын.

В Центральном телеграфном агентстве КНДР (ЦТКА) заверили, что днище корабля не было разрушено, а правый борт лишь поцарапан. Специалисты пришли к выводу, что на балансировку корабля и откачку воды понадобится два - три дня, а все последствия удастся устранить за десять дней. По крайней мере, такая цель стоит перед инженерами.

Сегодня ЦТАК отчиталось о ходе расследования аварии на территории верви Чхонджин. Ответственные за расследование сообщили, что никаких дополнительных повреждений судна не было обнаружено, а восстановительные работы продолжаются исходя из плана. Помимо этого, правоохранительные органы арестовали ответственных за аварию - главного инженера верфи Кан Чон Чхоля, начальника цеха сборки кораблей Хан Гён Хака, а также административного менеджера Ким Ён Хака. Отмечается, что они были арестованы для проведения расследования, основываясь на уже полученных данных от группы специалистов.

Стоит напомнить, что Ким Чен Ын охарактеризовал аварию на верфи как «недопустимое тяжёлое происшествие и преступление», причиной которого послужила безответственность и неосторожность.