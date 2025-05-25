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Nacvark
The Sun: Консервативная партия Великобритании предлагает Борису Джонсону вернуться в политику
Консерваторы полагают, что он единственный, кто может противостоять Лейбористской партии и Reform UK.

С 2010 по 2024 годы Консервативная партия являлась правящей в Великобритании, Тереза Мэй, а затем Борис Джонсон - все они достаточно продолжительное время возглавляли британское правительство. Однако из-за ряда скандалов Джонсон вынужден оставить пост британского премьера. На смену ему пришла Лиз Трасс, которая не продержалась в должности и полугода. Риши Сунак тоже не стал «долгожителем», покинув свой пост через полтора года. Всё это сказалось на популярности Консервативной партии, которую сместили лейбористы во главе с Киром Стармером.

Издание The Sun, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Консервативной партии обеспокоены результатами опроса YouGov, в котором за партию согласились проголосовать только 16% опрошенных респондентов. Фаворитом в опросе оказалась правая партия Reform UK (29%) во главе с Найджелом Фарадже, которая оставалась в тени британской политики.

Источники издания утверждают, что окружение экс-премьера Бориса Джонсона начало обращаться к нему с просьбой вернуться в политику, вступив в гонку за пост премьер-министра от лица Консервативной партии. Консерваторы убеждены, что Джонсон единственный политик в партии, который имеет шанс противостоять Фарадже. Об этом свидетельствует и опрос More in Common.

Впрочем, пока об отставке Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании речи не идёт. Однако ситуация вокруг Консервативной партии крайне сложная, ведь её позицию популярнейшей правоцентристской партии может занять вышеупомянутая Reform UK.

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#великобритания #борис джонсон
Источник: thesun.co.uk
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