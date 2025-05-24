Политик объясняет, что Вашингтон больше не может полагаться на «мягкую силу», как это было в условиях отсутствия конкуренции.

Вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления в Военно-морской академии в Аннаполисе заявил, что эра бесспорного доминирования Соединённых Штатов Америки подошла к концу. По его словам, сейчас Вашингтон сталкивается с серьёзными угрозами в лице Китая, России и других стран, решительно настроенных взять верх над американским государством во всех сферах.

Политик объясняет, что после завершения Холодной войны американские политики исходили из абсолютного превосходства Соединённых Штатов Америки на международной арене, прибегая к политике «мягкой силы». Однако в конечном итоге на международной арене появились страны, которые готовы вступать в конкуренцию с Вашингтоном.

Джей Ди Вэнс также добавил, что администрация Дональда Трампа отказывается от каких-либо миссий, бесконечных конфликтов с неопределёнными целями. Вместо этого Вашингтон будет основываться на реализме и защите своих национальных интересов. Вэнс объясняет, что это не означает игнорирование угроз безопасности, а возвращение к другому подходу, предполагающему достижение конкретных целей. В пример он приводит военные действия против йеменской группировки «Ансар Аллах», которая в конечном итоге отказалась от ударов по американским кораблям. Впрочем, итоги операции ставятся под сомнения, учитывая, что группировка продолжила обстрелы Израиля, а её боеспособность сохранилась.