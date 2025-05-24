К такому выводу пришёл Кёльнский университет германской экономики.

Введение Соединёнными Штатами Америки 50-процентных пошлин на импорт из Европейского союза нанесёт Германии экономический ущерб в размере 200 миллиардов долларов уже к концу 2028 года. К такому выводу пришёл Кёльнский университет германской экономики, данные которого приводит ТАСС.

По расчётам аналитиков, если пошлины будут действовать во время всего президентского срока Дональда Трампа, уже в 2025 году ВВП страны снизится на 0,1%, а в дальнейшем тенденция лишь будет усугубляться, что приведёт к снижению ВВП на 1,1% уже в 2028 году. При этом если Европейский союз предпримет ответные меры против Вашингтона, экономический ущерб для Германии составит уже 250 миллиардов евро, то есть на 50 миллиардов евро больше.

Отмечается, что ущерб понесут как Германия, страны Европы, так и сами Соединённые Штаты Америки, импортирующие некоторую продукцию из Европейского союза. В пример приводится ситуация с автомобильными кранами, 95% из которых на момент 2024 года были импортированы американскими компаниями из Германии, что стоило около 850 миллионов евро.

Как известно, Дональд Трамп порекомендовал установить пошлины на импорт из Европейского союза на уровне 50%. Американский президент пришёл к выводу, что переговоры с Европой ни к чему не приведут.