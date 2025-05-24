Такое решение является первым шагом по полному снятию санкций.

Не так давно в Соединённых Штатах Америки приняли решение, направленное на снятие с Сирии санкций, введённых в период гражданской войны в стране (2012 - 2024). В Вашингтоне приняли первое решение по смягчению санкций, являющееся частью политики Дональда Трампа по полному снятию экономических ограничений.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки сообщило о выпуске генеральной лицензии GL 25, в рамках которой смягчаются санкции против Сирии, чтобы поддержать её восстановление и привлечь иностранные инвестиции.

Таким образом, все ранее запрещённые транзакции теперь разрешены. В силе остаются только те ограничения, которые введены против организаций, связанных с терроризмом, нарушением прав человека, продажей запрещённых веществ и правительством бывшего президента Башара Асада. Санкции действуют по отношению к сделкам в интересах России, Китая и Ирана.

В список сирийских компаний, ограничения против которых были сняты, входят: Сирийские авиалинии, Центральный банк Сирии, Сирийская газовая и нефтяная компании, Сирийская палата судоходства, министерства энергетики и туризма, а также порт в провинции Латакия.