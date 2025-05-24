Их прогнозы сводятся к тому, что конфликт близится к завершению.

Аналитики инвестиционного банка JPMorgan Chase опубликовали прогноз, в котором разобрали вероятные сценарии завершения российско-украинского конфликта и дальнейшего будущего Европы. По их мнению, конфликт переходит в завершающую стадию, поэтому Украина, вероятнее всего, будет вынуждена согласиться на его урегулирование дипломатическим путём, приняв мирное соглашение.

JPMorgan считают возможными следующие сценарии:

«Южнокорейский сценарий» (вероятность 15%). В Киеве хоть и не добьются предоставления Украине полноправного членства в НАТО, но западные союзники обеспечат военную и экономическую помощь в том объёме, который благоприятно скажется на восстановлении страны. Гарантии безопасности Европы, подкреплённые военным партнёрством с Соединёнными Штатами Америки, позволят Украине сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и поддерживать демократические институты. «Израильский сценарий» (вероятность 20%). Запад продолжит оказывать поддержку Украине, обеспечив повышение обороноспособности страны, модернизацию её армии и появления собственных сил сдерживания (речь идёт не только о ядерном оружии). «Грузинский сценарий» (вероятность 50%). Украина не получит надёжные гарантии безопасности от Запада, а восстановление страны будет происходить медленно, что приведёт к общей нестабильности в стране. Отсутствие иностранных войск и воодушевляющих перспектив членства в Европейском союзе и НАТО приведёт к постепенному возвращению страны в российскую сферу влияния. «Белорусский сценарий» (вероятность 15%). Соединённые Штаты Америки откажутся от поддержки Украины, в Европе утратят способность влиять на ситуацию в стране, что в конечном итоге приведёт к возвращению украинского государства в российскую сферу влияния по образцу Белоруссии. Миропорядок, установленный по итогам Второй мировой войны, необратимо пошатнётся, нарушив единство Запада.

Как подчёркивают аналитики JPMorgan Chase, прочность будущих договорённостей будет зависеть от нескольких факторов - удовлетворение России уступками и надёжность предоставляемых Украине гарантий безопасности.