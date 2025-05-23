В начале мая немецкие власти признали партию правоэкстремистской.

Министр юстиции Германии Стефани Хубиг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) прокомментировала возможность запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), подчеркнув, что для принятия такого решения не имеет значения, какую поддержку имеет политическая партия.

По её словам, АдГ «не такая партия, как все остальные», что подтверждено решением Федерального ведомства по охране конституции Германии. Немецкий министр считает, что это даёт повод серьёзно рассматривать ультраправую партию как возможную угрозу демократии, обязательно обсудив возможность её запрета. Она добавила, что такой вопрос обязательно должен обсуждаться на уровне Бундестага и Бундесрата.

Стефани Хубиг не уверена в том, что данная партия должна быть запрещена. Однако она настаивает на проведении широких консультациях, в ходе которых уже могут появиться причины для запрета. При этом Хубиг объясняет, что признание АдГ правоэкстремистской само по себе не даёт повода для её запрета.

В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ правоэкстремистской организацией, основываясь на 1100-страничном докладе. Формальным поводом стала политика партии, предполагающая агитацию против миграции и отказ признавать равноправными граждан, прибывших со стран Ближнего Востока в качестве эмигрантов. Таким образом, появилась основа для рассмотрения возможности запрета партии.