Производство пенни обходится дороже, чем составляет номинал монеты.

Соединённые Штаты Америки перестанут выпускать одноцентовые монеты из-за нерентабельности их производства, что позволит федеральному бюджету сэкономить 56 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на представителя Министерства финансов.

Отмечается, что американское правительство разместило последний заказ на производство пенни Монетным двором. Одноцентовые монеты продолжат выпускать до тех пор, пока есть запас заготовок, но новых заказов больше не будет. Американцы по-прежнему могут пользоваться одноцентовыми монетами для покупок, когда предприятиям придётся адаптироваться под новые тенденции, округляя стоимость товаров.

В материале издания приводят слова американского президента Дональда Трампа, который ещё в феврале назвал производство пенни расточительным. Тогда он заявил, что выпуск одноцентовой монеты стоит на два цента дороже, чем её номинал. CNN уточняют, что Дональд Трамп немного ошибся: выпуск одноцентовой монеты на самом деле стоит на 3 цента дороже, чем её номинал.

При есть CNN указывают на другой нюанс: отказ от одноцентовых монет, вероятнее всего, приведёт к наращиванию чеканки пятицентовой монеты, а это ещё более расточительно, чем выпуск пенни, поскольку тут убыток оценивается в 9 центов за одну монету. Таким образом, чеканка 850 тысяч пятицентовых монет полностью аннулирует экономию на пенни.