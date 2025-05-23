Глава евродипломатии посетила Белград, обсудив с президентом страны Александр Вучич его недавний визит в Москву.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кая Каллас посетила Белград, где провела встречу с президентом страны Александром Вучичем, посетившим парад 9 мая в Москве вопреки предостережениям Брюсселя. Как известно, Сербия продолжает сотрудничать с Россией и Китаем, но в то же время не отказывается от своих целей по вступлению в Европейский союз.

Каллас подчеркнула, что Сербия строит перед геостратегическим выбором, где она хочет быть. Она добавила, что будущее страны в Европейском союзе зависит от ценностей, которым Белград будет придерживаться. Проведя беседу с сербским коллегой, глава евродипломатии пришла к выводу, что Белград по-прежнему не отказывается от евроинтеграции.

Политики также обсуждали визит сербского лидера в Москву. По словам Каи Каллас, у них была по этому поводу «очень обширная дискуссия», в результате которой обе стороны изложили свои позиции.

Кая Каллас пришла к выводу, что Сербия по-прежнему считает своей стратегической целью вступление в Европейский союз. Однако в Брюсселе рассчитывает увидеть со стороны Белграда шаги, которые подтвердят эту цель: «Нет коротких путей к членству - заключила она.