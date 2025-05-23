Одно из предложений предусматривает вывод из страны до 4,5 тысяч военнослужащих.

В Соединённых Штатах Америки рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Южной Корее. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, одним из вариантов является вывод около 4,5 тысяч военнослужащих, которые будут размещены в другом месте Индо-Тихоокеанского региона, в том числе на острове Гуам. Отмечается, что это лишь одна из идей, которая пока не попала на стол Дональда Трампа, но сокращение американского присутствия рассматривается из-за возможного изменения политики Вашингтона в отношении Пхеньяна.

На запрос The Wall Street Journal в Пентагон, американские военные отказались от комментариев, сославшись на отсутствие политических заявлений. В Министерстве обороны Южной Кореи также отказались комментировать возможного сокращения американской группировки войск.

На территории Южной Кореи дислоцируется около 28 тысяч американских военнослужащих. Вашингтон позиционирует свои силы как сдерживающий фактор против Китая и КНДР, отказавшейся от идеи мирного воссоединения с южной частью полуострова.