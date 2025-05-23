Вопрос включён в повестку заседания.

На сайте Совета Европейского союза опубликована повестка обсуждений на заседании 27 мая, в рамках которого будет поднят вопрос лишения Венгрии права голоса в сообществе. Отмечается, что это уже восьмое слушание по этому вопросу.

Решение о лишении права голоса Европейский союз может принять большинством в четыре пятых от количества стран-участников, то есть при поддержке 22 государств из 27 входящих в состав сообщества. Механизм определяется статьёй 7 Договора о Европейском союзе, позволяющей запустить процедуру приостановления стране-участнику определённых прав в рамках Европейского союза, в том числе лишения права голоса в Совете Европейского союза. В качестве основания для запуска процедуры используют признаки серьёзного нарушения государством европейских ценностей.

Стоит отметить, что слушания по вопросу лишения голоса Венгрии начались ещё в 2018 году на фоне подозрений в нарушении Будапештом свободы слова. Примечательно то, что последнее слушание по данному вопросу было ещё в 2020 году, то есть спустя пять лет в Европейском союзе вновь будут обсуждать возможность лишения Венгрии права голоса в сообществе.