Израильская армия вернёт контроль над анклавом в рамках операции «Колесницы Гидеона».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о намерениях израильской армии взять под контроль весь сектор Газа в рамках операции «Колесницы Гидеона». Израильские военные брали анклав под свой контроль, но выводили войска в результате мирных договорённостей, которые впоследствии были сорваны.

По его словам, израильская армия нанесла сокрушительный удар по противнику на юге, выдержав невероятно давление, направленное на завершение боевых действий. К концу объявленной наземной операции сектор Газа вновь окажется под израильским контролем.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль готов на временное прекращение огня, если ХАМАС согласится освободить пленных. Как известно, несколько дней назад израильские власти отозвали свою делегацию из Дохи из-за отказа ХАМАС обсуждать такой вариант перемирия, предложенный Соединёнными Штатами Америки.

Ещё в начале мая появилась информация об одобрении военно-политическим кабинетом Израиля операции «Колесницы Гидеона». Незадолго до этого израильские власти начали подготовительные мероприятия, включая перегруппировку войск и мобилизацию резервистов. Израильские власти также возобновили поставки гуманитарной помощи в анклав.

Таким образом, ситуация плавно возвращается в 2023 год, когда израильские военные вели активные наступательные операции, в то же время пропуская в анклав гуманитарные грузы.