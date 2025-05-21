Новый план Уиткоффа предусматривает краткосрочное перемирие в обмен на освобождение пленных.

В Израиле приняли решение отозвать высокопоставленную делегацию из Дохи (Катар, посредник в переговорах) после отказа ХАМАС от предложенного Соединёнными Штатами Америки плана об установлении краткосрочного перемирия. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

При этом израильские власти оставили в столице Катара рабочие группы, которые продолжат консультации до тех пор, пока ХАМАС не согласятся принять американские условия. Как пишет издание Ynet, такое решение обусловлено позицией Вашингтона: переговоры не должны быть сорваны по вине Тель-Авива.

Как известно, новое предложение Стива Уиткоффа о временном перемирии предусматривает освобождение ХАМАС 10 живых и 16 погибших пленных взамен на согласие Израиля остановить боевые действия в течение 45 - 60 дней. Другой план Уиткоффа, направленный на урегулирование палестино-израильского конфликта, был ранее также был отвергнут ХАМАС, поскольку предусматривает переселение палестинцев для восстановления анклава и смену власти, на что палестинское движение категорически несогласно.