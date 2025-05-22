В 2018 году страна начала вооружаться американскими системами противовоздушной обороны.

Правительство Польши 15 мая 2025 года отправило запрос в Соединённые Штаты Америки на приобретение 788 ракет-перехватчиков PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Общая стоимость сделки может составить 5,8 миллиардов долларов. Об этом сообщает польский портал Defence24.

По данным издания, польское правительство в этот раз отдало приоритет PAC-2 GEM-T, поскольку уже имеет на своём вооружении PAC-3 MSE. Отмечается, что оба боеприпаса дополняют противовоздушную оборону: GEM-T поражает цели на расстоянии до 160 километров, тогда как PAC-3 MSE, имея меньшую дальность поражения, поражает цели на большей высоте, что позволяет перехватывать ракеты «Искандер-М».

В 2018 году Польша оформила заказ у Соединённых Штатов Америки на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot за 4,75 миллиардов долларов. Страна приобрела две батареи, в которые входят 16 пусковых установок M903A2, четыре радара AN/MPQ-65 и около двухсот ракет PAC-3 MSE. В конечном итоге Варшава хочет получить на своё вооружение восемь батарей Patriot, то есть 64 пусковых установок и 16 радаров, включая четыре устаревших AN/MPQ-65 и двенадцать новых LTAMDS.