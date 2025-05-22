Общий тоннаж сброшенных боеприпасов составил почти 57 тонн.

Военно-морские силы Соединённых Штатов Америки нанесли в феврале 2025 года крупнейший в истории авиабомбовый удар по Сомали с помощью авианосца USS Harry S. Truman. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на слова Командующего военно-морскими операциями адмирала Джеймса Килби.

Отмечается, что общий тоннаж сброшенных боеприпасов составил почти 57 тонн. В авиационной бомбардировке, прошедшей 1 февраля, принимало участие сразу 16 самолётов F/A-18 Super Hornet. Как заявило тогда Командование Армии Соединённых Штатов Америки в Африке, целью авиационного удара стало высшее руководство террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)*, которое пребывало в пещерных комплексах вместе с завербованными последователями. Военные сообщали о ликвидации более десятка террористов. Бомбардировка была проведена по приказу Дональда Трампа, который позже сообщил в социальной сети Truth Social о том, что гражданское население в результате ударов не пострадало.

Business Insider напоминают, что авианосец USS Harry S. Truman в течение нескольких месяцев принимал участие в операциях на Ближнем Востоке, в том числе в акватории Красного моря.

*Признана террористической организацией и запрещена.