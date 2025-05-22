Самолёт зачислен на счёт ведомства и будет использоваться в качестве президентского борта.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Катар планирует передать Соединённым Штатам Америки самолёт Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов, который будет использоваться в качестве президентского борта Дональда Трампа. Изначально предполагалось, что это будет личным подарком для американского президента, который после своего президентского срока выведет самолёт в личное пользование. Однако позже выяснилось, что подарок предназначен для Соединённых Штатов Америки.

Представитель Пентагона Шон Парнелл, чьи слова приводит издание ABC News, подтвердил, что Boeing 747 прибыл из Катара и был принят на эксплуатации оборонного ведомства в соответствии с федеральным законодательством и внутренними положениями. Министерство обороны проведёт работу над тем, чтобы самолёт был обеспечен мерами безопасности и функциональными требованиями, выдвигаемыми к президентскому борту.

Таким образом, Соединённые Штаты Америки уже официально получили от Катара подарок стоимостью почти полмиллиарда долларов.

Примечательно, что журналист NBC News на пресс-конференции Дональда Трампа попросил прокомментировать информацию от Пентагона относительно Boeing 747, но не успел договорить, как американский президент назвал его «ужасным репортёром» и приказал «убираться отсюда». После этого Трамп в рамках своей пресс-конференции не отвечал более на вопросы от данного издания.